Відома телеведуча Ольга Фреймут розповіла про "монстрів" у шоу-бізнесі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут в інтерв'ю YouTube-каналу Big Money розповіла про так званих "монстрів" в шоу-бізнесі. На запитання ведучого про сучасні тенденції і появу таких "зірок", як Моргенштерн та інші, Оля висловила свою думку.

"Кожна епоха мала свій Чорнобиль. Я не хочу нікого образити, але Чорнобиль породжує деяких монстрів. І в шоу-бізнесі теж повинні бути такі прояви, якісь дивні. Це просто випадкове явище, яке обов'язково зміниться, воно не вічне", - висловилася Фреймут.

Водночас телеведуча додала, що у неї є плей-лист її старшої дочки, і вона його регулярно слухає. До слова, що стосується музичних смаків Ольги, то вона зізналася, що іноді їй хочеться переключити, але вона все одно слухає те, що і її дочка.

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