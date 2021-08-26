Известная телеведущая Ольга Фреймут рассказала о "монстрах" в шоу-бизнесе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут в интервью YouTube-каналу Big Money рассказала о так называемых "монстрах" в шоу-бизнесе. На вопрос ведущего о современных тенденциях и появлении таких "звезд", как Моргенштерн и прочие, Оля высказала свое мнение.

"Каждая эпоха имела свой Чернобыль. Я не хочу никого обидеть, но Чернобыль порождает некоторых монстров. И в шоу-бизнесе тоже должны быть такие проявления, какие-то странные. Это просто случайное явление, которое обязательно изменится, оно не вечное", - высказалась Фреймут.

В то же время телеведущая добавила, что у нее есть плей-лист ее старшей дочери, и она его регулярно слушает. К слову, что касается музыкальных вкусов Ольги, то она призналась, что иногда ей хочется переключить, но она все равно слушает то, что и ее дочь.

Напомним, Фреймут публично пожаловалась на категоричность мужа и рассказала о запретах: "Я из тех женщин, кто...".

Как сообщала Politeka, Фреймут похвасталась своим успехом на публике, видео: "Я за богатство, я хочу сполна прожить...".

Также Politeka писала, что Фреймут рассказала о ночном ЧП и обнародовала личные фото: "Кто-то лез через наше окно".