Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в интервью об отношениях с мужем

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут явяется известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе на телеканалах "Новий канал" и "1+1". Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

Недавно Ольга дала интервью ютуб-каналу "Big Money". Она рассказывала про то, как относится к богаству и про свой собственный успех. На этот раз телеведущая рассказала подробности своих отношений с её мужем Владимиром Локотко.

Ведущий интервью спросил, какую роль мужчина исполняет в жизни звезды, мотивирует ли он её.

"Я очень долго шла к этим отношениям потому что люди не выдерживали. Хотя всё вроде было хорошо, но я понимаю, что Володя терпеливый. Но он и такой, он категоричный. Он остается при своем мнении даже если я пытаюсь на него повлиять. Он стойкий"

Из этого вылился вопрос у ведущего, может ли супруг запретить что-то Ольге из-за своего мнения.

"Никогда в жизни. Я считаю, что любые отношения строятся на свободе. Если кто-то кого-то силой держит в доме, чтобы не уехал в командировку потому что может с кем-то изменить это дурость. Можна выйти тут влюбится и изменить. Я из тех женщин, кто за свободу. Поэтому я всегда благословляю на его поездки, а он меня. Я вчера прилетела, и ни я ему не позвонила, ни он мне потому что я знала, что он мог заснуть, а он знал что могу спать я. Хотя, как между любимыми принято, прилетел - написал, жива здорова, прилетела. "

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