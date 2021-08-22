Известная телеведущая Ольга Фреймут рассказала в интервью на ютуб-канале "Big Money" о том, как относится с богатству

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной телеведущей. Также она занимается спикерством на разных образовательных платформах. Ведущая активно ведет социальные сети, где дает советы поклонникам.

На этот раз Ольга дала интервью на одноим из ютуб-каналов "Big Money". Как известно, она выступила на их форуме, где рассказывала, как сама достигла успеха. Ведущий спросил, как Ольга считает, постоянное обсуждение того, что кто-то богат, а кто-то беден, оно вредит?

"Я в общем за богатство. Если я уже пришла в этот мир, то почему мне "бідося" ходить. Я хочу сполна прожить этот мир. У меня есть мечта купить себе самолет частный, это же моё право. И это меня побуждает, я хочу чтобы мои дети учились в хороших школах. Чтобы я в старости не оказалась в доме предстарелых под Житомиром, а где-то в Бад-Рагац, я уже себе выбрала".

Также, Ольга Фреймут раскрыла, что авторы книг по успеху часто злоупотребляют доверием людей.

"Честно, вы немножко злоупотребляете "вот вы все богатые с Forbes" вот вы пишите книги как разбогатеть, как сделать миллион. На самом деле вы немного обнадеживаете потому что не все станут Черняком, Антоновым, Коломойским. Всё равно у каждого своя индивидуальная история. И когда вы выпускаете книги и говорите, вот тебе формула или приезжай в BigMoney университет я тебя научу. Нужно честно говорить людям, что это ваша личная история, а у них будет свой путь."

Ведущий спросил Ольгу, что если человеку случилось обладать определенным набором ресурсов, то ему стоит говорить об этом?

"Должен, но форма общения должна быть такая - не обнадеживающая". То есть вы должны рассказать свою историю жизни, а люди делают выводы. Я говорю про вас. Много кто приходит и говорит: "я напишу, как разбогатеть". И очень много самозванцев, не вас, а людей в интернете, которые называют себя экспертами.

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