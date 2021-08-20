Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась воспоминаниями

Как пишет Politeka.net, телеведущую Ольгу Фреймут украинцы знают благодаря утреннем шоу "Подъем", которое она вела вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой, а также "Кто сверху?". Однако широко популярной Ольга Фреймут стала после того как стала ведущей шоу "Ревизор" на "Новом канале".

Сейчас телеведущая активно развивает свою страницу в Instagram, где рассказывает об этикете и делится личными фото и видео. Так, на этот раз в формате stories Фреймут решила поностальгировать и поделилась с поклонниками архивными фото и интересными историями. Фреймут рассказала, как однажды к ним с дочерью в номер посреди ночи хотел кто-то залезть, перепутав номера.

"Перебираю архивные фото, распечатываю и делаю альбомы, подписываю, вспоминаю детали. Например, название отеля, номер, и что ночью кто-то лез через наше окно, перепутав номера, как в одном испанском отеле с @zlata_mitchell", - вспоминает Фреймут.

Телеведущая опубликовала много архивных фото со старшей дочерью от британца Нила Митчелла.

Ранее Politeka писала, что Ольга Фреймут с мужем-продюсером показала страсть в элитном отеле: пикантные кадры в лифте.

Напомним, что Фреймут не смогла сдержать эмоций в компании завидного красавца: "лучший...".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут решила омолодиться, поразив внешним видом после косметолога: "Готова к интенсива...".