Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася гарячими світлинами з своїм чоловіком Володимиром Локотком

Як пише Politeka.net, 39-річна телеведуча Оля Фреймут щаслива в шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому, до речі, сама запропонувала одружитися. Пара виховує трьох дітей: старшу доньку Ольги від корінного британця Ніла Мітчелла - 15-річну Злату і двох спільних - п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію. Як відомо, лише після народження третьої дитини з’ясувалося, що Ольга офіційно вийшла заміж і взяла прізвище свого чоловіка – Локотко.

Так, Ольга Фреймут часто ділиться подробицями особистого життя у своєму Instagram. Цього разу телеведуча показала шанувальникам, як відпочиває разом з чоловіком у 5-зірковому готелі "Hyatt Regency" у Києві. Оля опублікувала серію світлин, де вона в обіймах Володимира позує в ліфті. Кадри вийшли дуже пристрасними.

Шанувальники активно прокоментували світлини.

"Лялечка барбі. Оля вертайтеся на телебачення з проектом типу як Ревізор або Інспектор", " Стильна пара🔥❤️", " Романтика🐝💚", - пишуть фанати.

Пізніше Ольга розповіла шанувальникам, що вони з чоловіком люблять перекусити у ресторані "Прага", що знаходиться на території столичного Виставкового центру.

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