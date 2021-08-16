Телеведуча Оля Фреймут показала, що робить з людьми, які її ображають в мережі

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала популярною телеведучою, почавши кар'єру в ранкових шоу, а після цього ставши зіркою "Ревізора". Зараз Оля активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Фреймут вирішила провідати одну з кривдниць, яка написала про неї погано в мережі.

"Не пишіть в соціальних мережах те, що не зможете сказати в очі. Бо я можу прийти в гості", - написала Оля.

"Хейтеры. I love you. Рубрика в улюбленому шоу на Новому каналі, яке чомусь не всім сподобалося. Коли я запропонувала цю ідею-йти до хейтерів, всі в команді посміялися. Крім", - доповнила Фреймут.

"Але Анна Жижа змогла втілити мою шалену ідею. Вона тоді була головним редактором програми", - розповіла історію Оля.

"Господи, знову ця * * * Фреймут", - показала один з коментарів Фреймут, який її зацікавив.

"Коли думаємо про хейтерів, то здається, люди неадекватні і спокушені. Але, насправді, вони милі. Просто кидають свій гнів у такий жалюгідний образ", - доповнила Оля.

"Хейтери, я люблю вас. Запатентувала ідею. Можливо, колись з'явиться такий формат", - закінчила історію Оля.

На кадрах Фреймут прийшла до дівчини, яка образила телеведучу. Хейтерка сказала, що спочатку ставилася до Олі погано, але після проекту "пацанки", змінила свою думку.

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