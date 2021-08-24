Телеведуча Оля Фреймут відверто розповіла, за що потрапила в Паризьку в'язницю
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут в інтерв'ю YouTube-каналу Big Money розповіла, що одного разу потрапила в паризьку в'язницю. Виявилося, що це сталося, коли телезірка знімала свою програму "Інспектор Фреймут" в Парижі.
За слова Ольги, вони зі знімальною командою без дозволу пробралися на кухню одного із закладів харчування, і попри те, що їм люб'язно все показали і розповів, на виході всіх чекала поліція.
"Правда, У мене навіть є довідка, що я відсиділа. Нас забрали і добу тримали, поки українські дипломати нас визволяли. Це була одна кімнатка з ґратами на вікнах, лавки такі по периметру, сиділо ще двоє", - згадала свої враження Фреймут. За словами телезірки, саме через це вона не дуже любить Париж.
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