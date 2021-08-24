Телеведущая Оля Фреймут откровенно рассказала, за что попала в парижскую тюрьму

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут в интервью YouTube-каналу Big Money рассказала, что однажды попала в парижскую тюрьму. Оказалось, что это случилось, когда телезвезда снимала свою программу "Инспектор Фреймут" в Париже.

По слова Ольги, они со съемочной командой без разрешения пробрались на кухню одного из заведений питания, и несмотря на то, что им любезно все показали и рассказал, на выходе всех ждала полиция.

"Правда, у меня даже есть справка, что я отсидела. Нас забрали и сутки держали, пока украинские дипломаты нас вызволяли. Это была одна комнатка с решетками на окнах, скамейки такие по периметру, сидело еще двое", - вспомнила свои впечатления Фреймут. По словам телезвезды, именно из-за этого она не очень любит Париж.

Напомним, Фреймут публично пожаловалась на категоричность мужа и рассказала о запретах: "Я из тех женщин, кто...".

Как сообщала Politeka, Фреймут похвасталась своим успехом на публике, видео: "Я за богатство, я хочу сполна прожить...".

Также Politeka писала, что Фреймут рассказала о ночном ЧП и обнародовала личные фото: "Кто-то лез через наше окно".