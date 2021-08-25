Телеведуча Ольга Фреймут похвалилася своєю відпусткою в США

Як передає Politeka.net, кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка відпочиває разом зі своєю старшою дочкою. Злата Мітчелл з'явилася на світ в 2006 році, коли Ольга Фреймут перебувала у відносинах з британцем. Телеведуча регулярно ділиться кадрами, на яких хвалиться своєю підростаючою красунею-дочкою.

"Моє улюблене навпаки", - підписала телеведуча спільний знімок з дочкою.

Разом вони покаталися на американських гірках, з яких відкривається вражаючий вид.

Також Фреймут вирушила на шопінг.

"Так завжди в Лос Анжелесі: накупую різного за місцевою модою. Тут якось мислиться сміливо... а потім в Києві не наважуюся надіти", - зізналася вона.

Відзначимо, зараз Ольга Фреймут одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, від якого вона народила двох дітей - Валерія (2016 року народження) і Євдокію (2017).

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