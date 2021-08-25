Телеведущая Ольга Фреймут похвасталась своим отпуском в США

Как передает Politeka.net, кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. Звезда отдыхает вместе со своей старшей дочерью. Злата Митчелл появилась на свет в 2006 году, когда Ольга Фреймут состояла в отношениях с британцем. Телеведущая регулярно делится кадрами, на которых хвастается своей подрастающей красоткой-дочерью.

«Мое любимое наоборот», - подписала телеведущая совместный снимок с дочерью.

Вместе они покатались на американских горках, с которых открывается впечатляющий вид.

Также Фреймут отправилась на шоппинг.

«Так всегда в Лос Анжелесе: накуплю разного по местной моде. Тут как-то мыслится смело… А потом в Киеве не решаюсь надеть», - призналась она.

Отметим, сейчас Ольга Фреймут замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, от которого она родила двоих детей - Валерия (2016 года рождения) и Евдокию (2017).

Напомним, Фреймут выставила трусы известной красотки-блондинки на всеобщее обозрение: "Ошибка".

Как сообщала Politeka, Фреймут неожиданно нагрянула к своей обидчице после оскорблений в сети: "Господи, опять эта...".

Также Politeka писала, что Фреймут с мужем-продюсером показали, что значит быть счастливыми: кадры идиллии.