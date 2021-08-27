Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут продолжает давать советы

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая, которая стала широко популярной после сотрудничества с "Новым каналом", сейчас активно развивает свой блог в Instagram. В формате stories Фреймут очень часто рассказывает своим поклонникам правила этикета.

На этот раз Ольга Фреймут сняла видео в одном из ресторанов "The Cheesecake Factory", базирующейся в США. Телеведущая жаловалась, что ее порция салата была слишком большой, как на одну персону. Заметим, что Фреймут также дала несколько советов украинцам.

"Леди не должна появляться невыспавшейся на люди. Если сонная, усталая, приунывшая, лучше остаться дома. Зачем кому-то портить настроение плохим видом и настроением?",- написала Фреймут.

Однако заметим, что телеведущая и сама выглядела уставшей и невыспавшейся. Это Фреймут оправдала тем, что у нее джетлаг (это временное расстройство сна и ухудшение самочувствия, которые возникают вследствие "перенастройки" наших клеток к новой среде с новым временем начала солнечного дня). Вероятно, это реакция организма телеведущей на перелет в США.

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