Шанувальники запідозрили українську телеведучу Ольгу Фреймут у вагітності

Як пише Politeka.net, 39-річна телеведуча Оля Фреймут живе у шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому, до речі, сама запропонувала одружитися. Пара виховує трьох дітей: старшу доньку Ольги від корінного британця Ніла Мітчелла - 15-річну Злату і двох спільних - п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію.

Фреймут доволі активна у соціальних мережах, вона розвиває свій блог в Instagram, а також нещодавно запустила спеціальний проєкт "НіНіНі" на своєму You Tube каналі. Телеведуча запрошує в гості зірок шоу-бізнесу та розповідає правила етикету. Нещодавно вийшов новий випуск шоу із ведучим популярного шоу "Співають всі" Володимиром Остапчуком.

Шанувальники Фреймут запідозрили телеведучу у вагітності та написали про це у коментарях до відео. Оля одягнула плаття вільного крою, яке приховало її фігуру.

" 8:55 Фреймут вагітна", " Вагітна???", " Олічка, ви зробили сьогодні мій вечір))) крутий канал)) буду з задоволенням чекати нові відео від вас)))", - пишуть фанати Ольги Фреймут.

Також нагадаємо, що нещодавно популярна телеведуча розсекретила, скільки заробляє з Instagram. За її словами, stories вартує 700 доларів, а пост ще дорожчий. Також Фреймут сказала, що за те, щоб провести весілля, вона бере 5000-6000 тисяч доларів.

Рaніше Politeka писaлa, що Фреймут порекомендувала втомленим українцям не з'являтися на людях: "Навіщо комусь псувати настрій".

Нагадаємо, що Фреймут публічно поскаржилася на категоричність чоловіка і розповіла про заборони: "Я з тих жінок, хто...".

A ще Politeka повідомлялa, що Фреймут розповіла про нічну НП і оприлюднила особисті фото: "Хтось ліз через наше вікно".