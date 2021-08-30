Поклонники заподозрили украинскую телеведущую Ольгу Фреймут в беременности

Как пишет Politeka.net, 39-летняя телеведущая Оля Фреймут живет в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотком, которому, кстати, сама предложила пожениться. Пара воспитывает троих детей: старшую дочь Ольги от коренного британца Нила Митчелла - 15-летнюю Злату и двух совместных - пятилетнего Валерия и четырехлетнюю Евдокию.

Фреймут довольно активна в социальных сетях, она развивает свой блог в Instagram, а также недавно запустила специальный проект "НіНіНі" на своем You Tube канале. Телеведущая приглашает в гости звезд шоу-бизнеса и рассказывает правила этикета. Недавно вышел новый выпуск шоу с ведущим популярного шоу "Співають всі" Владимиром Остапчуком.

Поклонники Фреймут заподозрили телеведущую в беременности и написали об этом в комментариях к видео. Оля надела платье свободного покроя, которое скрыло ее фигуру.

"8: 55 Фреймут беременна", "Беременна???", "Оличка, вы сделали сегодня мои вечер))) крутой канал)) буду с удовольствием ждать новые видео от вас )))", - пишут фанаты Ольги Фреймут.

Также напомним, что недавно популярная телеведущая рассекретила, сколько зарабатывает с Instagram. По ее словам, stories стоит 700 долларов, а пост еще дороже. Также Фреймут сказала, что за то, чтобы провести свадьбу, она берет 5000-6000 тысяч долларов.

Ранее Politeka писала, что Фреймут порекомендовала уставшим украинцам не появляться на людях: "зачем кому-то портить настроение".

Напомним, что Фреймут публично пожаловалась на категоричность мужа и рассказала о запретах: "Я из тех женщин, кто...".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут рассказала о ночном ЧП и обнародовала личные фото: "Кто-то лез через наше окно".