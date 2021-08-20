Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася спогадами

Як пише Politeka.net, телеведучу Ольгу Фреймут українці знають завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вона вела разом із Олександром Педаном та Сергієм Притулою, а також "Хто зверху?". Однак широко популярною Ольга Фреймут стала після того як стала ведучою шоу "Ревізор" на "Новому каналі".

Зараз телеведуча активно розвиває свою сторінку в Instagram, де розповідає про етикет та ділиться особистими фото та відео. Так, цього разу у форматі stories Фреймут вирішила поностальгувати та поділилася із шанувальниками архівними фото та цікавими історіями. Фреймут розповіла, як одного разу до них із дочкою в номер посеред ночі хотів хтось залізти, переплутавши номери.

"Перебираю архівні фото, роздруковую та роблю альбоми, підписую, згадую деталі. Наприклад, назву готелю, номер, і що вночі хтось ліз через наше вікно, переплутавши номери, як у одному іспанському готелі зі @zlata_mitchell", - згадує Фреймут.

Телеведуча опублікувала багато архівних фото зі старшою дочкою від британця Ніла Мітчела.

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