Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла в інтерв'ю про стосунки з чоловіком

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі на телеканалах "Новий канал" і "1+1". Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Нещодавно Ольга дала інтерв'ю ютуб-каналу "Big Money". Вона розповідала про те, як ставиться до багатства і про свій власний успіх. Цього разу телеведуча розповіла подробиці своїх стосунків з її чоловіком Володимиром Локотко.

Ведучий інтерв'ю запитав, яку роль чоловік виконує в житті зірки, чи мотивує він її.

"Я дуже довго йшла до цих відносин тому що люди не витримували. Хоча все начебто було добре, але я розумію, що Володя терплячий. Але він і такий, він категоричний. Він залишається при своїй думці навіть якщо я намагаюся на нього вплинути. Він стійкий"

З цього вилилося питання у ведучого, чи може чоловік заборонити щось Ользі через свою думку.

"Ніколи в житті. Я вважаю, що будь-які відносини будуються на волі. Якщо хтось когось силою тримає в будинку, щоб не поїхав у відрядження бо може з кимось змінити це дурість. Можна вийти тут закохається і змінити. Я з тих жінок, хто за свободу. Тому я завжди благословляю на його поїздки,а він мене. Я вчора прилетіла, і ні я йому не подзвонила, ні він мені тому що я знала, що він міг заснути, а він знав що можу спати я. хоча, як між улюбленими прийнято, прилетів - написав, жива здорова, прилетіла. "

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