Українська телеведуча Ольга Фреймут розсекретила суму заробітку в мережі

Як пише Politeka.net, 39-річна Ольга Фреймут прославилася завдяки ранковому шоу "Підйом", яке вона вела разом із Олександром Педаном та Сергієм Притулою. Пізніше Фреймут була також однією з ведучих шоу "Хто зверху?", але широку популярність отримала після того як стала ведучою шоу "Ревізор" на "Новому каналі".

Зараз же Фреймут активно розвиває свій блог в Instagram. В одному із інтерв’ю каналу "Big Money" телеведуча розповіла скільки заробляє із цієї соцмережі.

"Мій Instagram заробляє, дійсно. Ми спеціально поставили високі ціни – 700 доларів за один stories. Кожне наступне відповідно теж 700", - зізнається Фреймут.

Окрім цього, телеведуча зазначила, що вона не працює по бартеру та не веде корпоративів зараз. До того ж Фреймут зізналася, що деколи веде весілля, що вартує від 5 до 6 тисяч доларів. Це, на думку телеведучої, не так вже й багато, якщо порівняти її з іншими зірками шоу-бізу.

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