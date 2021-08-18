Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка любить вчити етикету, дісталася вже і до західних зірок

Як відомо, Фреймут видала книгу, в якій виклала правила етикету, які, на її думку, необхідно знати, також вона записувала відео з порадами. А цього разу Ольга вирішила вказати на помилки в поведінці знаменитої американської моделі, актриси і співачки Періс Хілтон, повідомляє Politeka.net.

У сторіс свого Instagram українська телеведуча показала фото Хілтон, у якої було видно білизну. Фреймут категорично заявила, що так ходити не можна. Також вона вказала і на менш очевидні помилки, і розповіла, як їх уникнути.

"Показувати людям своє спіднє? #нініні. Спіднє маєзалишатися невидимим. Не просвічувати і не пробиватися крізь одяг. Бретелі силіконові - вульгарно. Білий бюстгальтер, який пробивається - помилка. Тілесні відтінки ліфчика і трусів, максимально наближені за кольором до шкіри", - розписала свої поради Фреймут.

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