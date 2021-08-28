Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассекретила сумму заработка в сети

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Ольга Фреймут прославилась благодаря утреннем шоу "Подъем", которое она вела вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой. Позже Фреймут была также одной из ведущих шоу "Кто сверху?", но широкую известность получила после того как стала ведущей шоу "Ревизор" на "Новом канале".

Сейчас же Фреймут активно развивает свой блог в Instagram. В одном из интервью каналу "Big Money" телеведущая рассказала сколько зарабатывает из этой соцсети.

"Мой Instagram зарабатывает, действительно. Мы специально поставили высокие цены - 700 долларов за один stories. Каждое следующее соответственно тоже 700", - признается Фреймут.

Кроме этого, телеведущая отметила, что она не работает по бартеру и не ведет корпоративов сейчас. К тому же Фреймут призналась, что порой ведет свадьбы, что стоит от 5 до 6 тысяч долларов. Это, по мнению телеведущей, не так уж и много, если сравнить ее с другими звездами шоу-биза.

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Напомним, что Фреймут публично пожаловалась на категоричность мужа и рассказала о запретах: "Я из тех женщин, кто...".

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