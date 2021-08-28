Дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як освоюється в новій американській школі

Днями 15-річна Злата показала себе в Лос-Анджелесі. Як з'ясувалося, дівчина прилетіла в Штати на навчання, і зараз щосили освоюється на новому місці.

Як пише Politeka.net, Мітчелл опублікувала в Instagram серію сторіз, в яких показала свій перший день в новій школі.

Спочатку Злата показала кадри, на яких вона їхала на навчання на машині.

"Новий будинок: Санта-Барбара, Каліфорнія", - написала дочка Фреймут.

На наступних кадрах можна побачити моменти з життя кампуса американської школи. Так, Злата показує своїх нових подруг, а пізніше демонструє місцеві гуртожитки та розваги зі стрибками на батуті.

"Сьогодні був мій перший день-знайомство в новій школі тут", - написала дівчина, супроводивши публікацію плачучим смайликом. Ймовірно, новий досвід далеко від дому здався їй не надто простим.

15 – річна Злата-старша дитина Ольги Фреймут від британця Ніла. Пізніше, вже в шлюбі з Володимиром Локотко у ведучої народилися син Валерій і дочка Євдокія.

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