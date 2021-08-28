Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл показала, как осваивается в новой американской школе

На днях 15-летняя Злата показала себя в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, девушка прилетела в Штаты на учебу, и сейчас вовсю осваивается на новом месте.

Как пишет Politeka.net, Митчелл опубликовала в Инстаграм серию Сториз, в которых показала свой первый день в новой школе.

Сначала Злата показала кадры, на которых она ехала на учебу на машине.

«Новый дом: Санта-Барбара, Калифорния», - написала дочь Фреймут.

На следующих кадрах можно увидеть моменты из жизни кампуса американской школы. Так, Злата показывает своих новых подруг, а позже демонстрирует местные общежития и развлечения с прыжками на батуте.

«Сегодня был мой первый день – знакомство в новой школе здесь», - написала девушка, сопроводив публикацию плачущим смайликом. Вероятно, новый опыт вдали от дома показался ей не слишком простым.

15-летняя Злата – старший ребенок Ольги Фреймут от британца Нила. Позже, уже в браке с Владимиром Локотко у ведущей родились сын Валерий и дочь Евдокия.

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