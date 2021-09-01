Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая дама

Как пишет Politeka.net, 39-летняя Ольга Полякова прославилась благодаря передачам "Подъем" и "Кто сверху", которые вела вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном. Позже Фреймут засветилась также в программе "Ревизор". Сейчас Ольга Фреймут активно развивается в социальных сетях Instagram и You Tube (проект "НіНіНі").

В Instagram Фреймут часто рассказывает поклонникам правила этикета. В этот раз телеведущая решила дать советы относительно того, какой должна быть настоящая госпожа. Фреймут рассказала об осанке настоящей леди, разговоре, эмоциях, внимательности и манерах. Ольга также выложила фотографию, на которой сидела на кресле в красивом черном костюме, элегантно вытянув одну ногу.

Многие поклонники не согласились с Фреймут, назвав ее правила пережитками прошлого.

"А может "леди" тоже человек и имеет право быть такой какой она есть?", "Согласен только с первым пунктом - осанка действительно всегда должна быть красива и ровна", "Советы в принципе не плохие, но я думаю, что все их сложно выполнять. Мы все живые люди! Но стараться выполнять хотя бы половину надо!", "Вышел робот, а не живая женщина. А счастлива ли панна в таком зажатом со всех сторон образе? 😢", " Какая-то получается марионетка, а не живой человек! Хотя со стороны видимо это хорошо выглядит", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что дочь Оли Фреймут сбежала в США и показала, как осваивается среди местных: "Новый дом".

Напомним, что Фреймут порекомендовала уставшим украинцам не появляться на людях: "зачем кому-то портить настроение".

A еще Politeka сообщала, что Фреймут публично пожаловалась на категоричность мужа и рассказала о запретах: "Я из тех женщин, кто...".