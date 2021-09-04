Звезда не смогла пройти мимо

Оля Фреймут постоянно рассказывает украинцам об этикете, но в этот раз решила раскритиковать президента США

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала известной ведущей на ТВ. Красотка засветилась на утренних шоу, а после этого стала главным "Ревизором" страны. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где учит украинцев этикету и делится всем интересным.

На новом фото, которое Оля опубликовала в Инстаграм, Фреймут показала кадр, на котором был Джо Байден, президент США. Девушка решила рассказать, что с политиком не так.

"Ошибка", - написала Оля, показывая стрелкой на верхнюю часть носка Байдена.

"Носки должны быть такой высоты, чтобы прикрывать тело", - рассказывает Фреймут.

"В данном случаи с президентом - длинные штаны", - продолжила Оля.

"Жду на однодневном интенсиве по этикету "Идеал" в твоем городе. Быстрая помощь современных манер", - предложила встретится украинцам Оля.

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