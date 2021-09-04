Оля Фреймут постоянно рассказывает украинцам об этикете, но в этот раз решила раскритиковать президента США
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала известной ведущей на ТВ. Красотка засветилась на утренних шоу, а после этого стала главным "Ревизором" страны. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где учит украинцев этикету и делится всем интересным.
На новом фото, которое Оля опубликовала в Инстаграм, Фреймут показала кадр, на котором был Джо Байден, президент США. Девушка решила рассказать, что с политиком не так.
"Ошибка", - написала Оля, показывая стрелкой на верхнюю часть носка Байдена.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
"Молодой Скрябин!": участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
Победитель "Голосу країни" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире: выяснилась причина
"Носки должны быть такой высоты, чтобы прикрывать тело", - рассказывает Фреймут.
"В данном случаи с президентом - длинные штаны", - продолжила Оля.
"Жду на однодневном интенсиве по этикету "Идеал" в твоем городе. Быстрая помощь современных манер", - предложила встретится украинцам Оля.
Напомним, Фреймут прямо в уборной решила преподать украинцам урок этикета
А еще Politeka писала, что Фреймут предупредила украинцев о "монстрах" в шоу-бизнесе
Также Politeka сообщала, что Фреймут впервые призналась, сколько тысяч долларов зарабатывает на свадьбах