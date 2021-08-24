Украинская телеведущая Оля Фреймут показалась вместе с красоткой-сестрой Юлией
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Красотка стала популярна, ведя утренние шоу, а после этого была "главным Ревизором" Украины. Девушка также ведет активно страничку в Инстаграм, где рассказывает об этикете и не только.
Как оказалось, сестра Оли Юлия, празднует день рождения на День Независимости Украины. Фреймут решила поздравить красотка с праздником, поделившись публикацией в сторис Инстаграм.
На фото Юля была в белом платье и с темными волосами. Рядом была Оля в противоположном образе - черном платье и со светлыми волосами.
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"Моя сестричка. Родная, красивая, мудрая, нежная, гордая, талантливая и уверенная. С Днем рождения", - написала Оля.
На втором фото красотки были уже в штанах.
"Лучшая версия меня Юля Фреймут, с днем рождения", - призналась телеведущая.
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