Оля Фреймут, которая любит учить украинцев манерам, высказалась по поводу языкового вопроса
Как пишет Politeka.net, на такой вопрос она ответила в интервью Youtube-каналу BigMoney.
Фреймут отметила, что в Париже французы не всегда отвечают, когда к ним обращаются на английском.
«…и это правильно. Потому, что когда в Украину приезжают иностранцы, они встречают такую всплошную шизофрению… как это может быть, вы на одном языке задаете вопрос, а на другом отвечаете. У вас двуязычие в одном диалоге», - отметила она.
По словам Фреймут, для иностранцев подобное звучит очень странно, хотя мы этого даже не замечаем.
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При этом ведущий Евгений Черняк уточнил, является, ли двуязычие в Украине преимуществом для туризма.
«Я думаю, что для туризма это большой плюс. У нас же да не двуязычие, у нас триязычие, люди которым 20т лет спокойно говорять на английском", - сказала Фреймут.
Напомним, Фреймут прямо в уборной решила преподать украинцам урок этикета.
А еще Politeka писала, Фреймут публично раскритиковала президента и взялась учить его манерам: "В данном случае..."
Также Politeka сообщала, что Фреймут впервые призналась, сколько тысяч долларов зарабатывает на свадьбах.