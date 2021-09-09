Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла українцям, як правильно потрібно сервірувати стіл

Як пише Politeka.net, Фреймут є відомою телеведучою в Україні. Оля активно веде сторінку в Instagram, де розповідає українцям про етикет.

Цього разу Оля вирішила розповісти, як потрібно сервірувати стіл. Як виявилося, напої повинні бути справа, а їжа зліва.

"Як правильно сервірувати? Напої зліва, а хлібна тарілка справа? Ні, ні, ні! Піднімаємо руки,складаємо пальці ост так. Дивимося-ліва рука показує англійську букву" b", права - "d". B-bread, хліб. d-drink, напій. Отже, хлібна тарілка-зліва, склянки сервіруємо", - написала Оля.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі:

"Дожилися вже до ручки нічого свого Немає, все американський варіант", " цікаво, а для шульги все навпаки?", "Оля, а годинник лівшам на якій руці носити? На лівій не зручно".

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