Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала украинцам, как правильно нужно сервировать стол

Как пишет Politeka.net, Фреймут является известной телеведущей в Украине. Оля активно ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает украинцам об этикете.

В этот раз Оля решила рассказать, как нужно сервировать стол. Как оказалось, напитки должны быть справа, а еда слева.

"Как правильно сервировать? Напитки слева, а хлебная тарелка дело? Нет, нет, нет! Поднимаем руки, составляем пальцы ост так. Смотрим - левая рука показывает английский букву "b", правая - "d". B - bread, хлеб. d - drink, напиток. Итак, хлебная тарелка - слева, стаканы сервируем дело", - написала Оля.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии:

"Дожились уже до ручки ничего своего нет, всё американский вариант", "Интересно, а для шульги все наоборот?", "Оля, а часы левшам на какой руке носить? На левой не удобно".

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