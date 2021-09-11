Блогерша і телеведуча Оля Фреймут у сторіс відповіла на претензії до правил етикету

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою, яка вже багато років веде рейтингові передачі. Також красуня активно веде блог в Instagram, де розповідає українцям уроки етикету. Цього разу Оля вирішила відповісти на претензії до правил, записавши відео в сторіс.

"Я часто чую:" та кому це потрібно?!!! Твій етикет. Після цих правил в дурку можна потрапити"! Можна і в зубах колупатися і забувати говорити "спасибі", і - насправді - погані манери - це не страшно. Але мені більше подобається бути у вихованому суспільстві", - написаний був коментар під роликом.

"Щоб ви відчували себе впевнено, вміли користуватися світом, і отримували від нього все що необхідно", - сказала Оля у відповідь, втративши звук в першій частині ролика.

"Етикет з Фреймут", - додала тег красуня в сторіс.

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