Блогерша и телеведущая Оля Фреймут в сторис ответила на претензии к правилам этикета

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей, которая уже много лет ведет рейтинговые передачи. Также красотка активно ведет блог в Инстаграм, где рассказывает украинцам уроки этикета. В этот раз Оля решила ответить на претензии к правилам, записав видео в сторис.

"Я часто слышу: "та кому это нужно?!!! Твой этикет. После этих правил в дурку можно попасть"! Можно и в зубах ковыряться и забывать говорить "спасибо", и - на самом деле - плохие манеры - это не страшно. Но мне больше нравится быть в воспитанном обществе", - написан был комментарий под роликом.

"Чтобы вы чувствовали себя уверенно, умели пользоваться миром, и получали от него все что необходимо", - сказала Оля в ответ, потеряв звук в первой части ролика.

"Этикет с Фреймут", - добавила тэг красотка в сторис.

Напомним, Фреймут публично "набросилась" на президента и взялась учить его этикету

А еще Politeka писала, что Фреймут в полушпагате записала свежую порцию нравоучений, что запрещено панночке

Также Politeka сообщала, что дочь Оли Фреймут сбежала в США и показала, как осваивается среди местных



