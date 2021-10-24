Известный танцор Макс Ежов вернулся на паркет «Танців з зірками», удивив экстравагантным образом в совместном номере с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.

Как пишет Politeka.net, 24 октября в эфир вышел новый новый эпизод «Танців з зірками», темой которого стал «вечер трио». Впрочем, актер Войтенко и его партнерша Маланчук пошли дальше и пригласили для своего номера сразу двоих гостей: танцора Макса Ежова и ведущую Олю Фреймут.

Ежов не мог не привлечь внимание своим образом, который показал на фото ведущий «Танців» Юрий Горбунов. Так, для комедийного номера танцор переоделся в милый розовый сарафан и примерил парик со светлыми волосами.

«На паркет возвращаются ваши любимые танцоры!», - подписал снимок Горбунов.

В сети бурного отреагировали на наряд Ежова и сам номер Войтенко.

«Ежов - большой, его много. Костя немного затерялся. Ну а девушка из него, не распознать», «Странно видеть Ежова и Войтенка на каблуках …а Фреймут – бесподобна», «Очень люблю эту пару, но танец не зашёл, очень много мишуры и лишних людей», «Провальный номер сегодня для Кости сделали. Не видно его было. Балет вышел, попрыгал и всё», - пишут люди.

Отметим, что в свое время Ежов был на «Танцях» партнером Леси Никитюк. После шоу он стал выступать на подтанцовке у Оли Поляковой.

Напомним, бывший муж Билык, партнер Никитюк и другие самые горячие хореографы Украины.

Как сообщала Politeka, танцор Поляковой после провала в "Холостячке" сообщил о своей болезни.

Также Politeka писала, что Полякова перед гастролями зажгла с участником "Холостячки" Ежовым, кадры.