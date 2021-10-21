Певица Оля Полякова показала, как проходит репетиция шоу "Королева ночи", где был и танцор Макс Ежов, который пробовал завоевать сердце "Холостячки" Златы Огневич.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - одна из самых успешных певиц в Украине. Звезда выпустила множество хитов, среди которых и песня "Королева ночи". Клип на песню набрал десятки миллионов просмотров на платформе Ютуб. Звезда решила в Инстаграм показать, как проходит тренировка к шоу "Королева ночи", с которым ездит на гастроли.

На кадрах Оля была в узком черном костюме. Танцоры тоже были в удобной одежде, тренируя номер. Среди них можно заметить и Макса Ежова, который приходил на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Но танцора певица сразу исключила из проекта, так как не поверила в искренность молодого человека.

"Готовимся", - было подписано одно из сторис.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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