37-летняя украинская певица Оля Полякова приняла участие в съемках нового выпуска шоу "Танці з зірками-5" пока ее дочь находится в больнице.

Исполнительницу песни "Эй, секундочку! Не выключайте музычку" Олю Полякову часто приглашают на различные шоу, где она пробует себя в разных амплуа, сообщает Politeka.net.

В частности, ранее звезда была участницей проекта "Танці з зірками", а в новом сезоне стала ведущей балкона.

В рамках съемок артистка записала видео и опубликовала его в сторис. Красотка покрасовалась на танцполе, где также "отожгла", сверкая идеальной фигурой в вечернем платье с нескромным вырезом.

Отметим, что ранее старшая дочь артистки, Мария, опубликовала видео, сделанное на больничной койке. Что именно произошло с девушкой пока не известно. Маша решила держать это в тайне. Однако, судя по кадрам, у дочери Поляковой ничего серьезного, ведь она может записывать ролики.

"Не теряйте меня я в норме", - написала сама Мария.

Примечательно, что весной этого года Машу Полякову также госпитализировали с приступом аппендицита. Дочь звезды оказалась в частной клинике.

Маша Полякова занимается развитием своих блогов в Инстаграм и Тик-Ток, поэтому ее жизнь часто на виду, и она многое раскрывает своей публике.

Напомним, Полякова засветила интерьер своей роскошной виллы с частным пляжем и яхтой

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