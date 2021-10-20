Совсем скоро состоится премьера второго сезона шоу "Маска". Звездные детективы DZIDZIO (Михаил Хома), Настя Каменских и Оля Полякова всячески пытаются разогреть народ.
Не только певицы Каменских и Полякова эпатируют публику яркими нарядами: DZIDZIO тоже есть что показать, так он, видимо, считает, решив переплюнуть коллег-красоток.
На официальной страничке "Маски" в Инстаграм новый пост, в котором пользователям предлагается выбрать лучший из двух нарядов DZIDZIO, передает Politeka.net. Стоит отметить каждый эфир певец Михаил Хома удивляет зрителей необычными ансамблями в одежде с одним неизменным атрибутом - фуражкой на голове.
Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:
"Клоун 🤣"; "Все без исключения"; "Понятно, что 2"; "Сам такой красивый и харизматичный, что одежду даже не заметно"; "Ну зачем опять этот клоун в жюри 🤦"; "Никакой, люблю классическую мужскую одежду. Мужчина должен выглядеть как мужчина".
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Введение полного локдауна в Украине: в Кабмине назвали единственную альтернативу
Финал "Співають всі", украинцы высказали Могилевской все, что думают о победителе: "Нет слов..."
Победительница "Холостяка" Ульянова засветилась с коляской на прогулке по Киеву: неожиданные кадры
Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии: "Я очень счастлив"
До этого подобные посты касались Каменских и Поляковой. Эти две девушки, безусловно, "берут" шикарным видом в мини.
Напомним, DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе.
Как сообщала Politeka, новый сезон шоу "Маска", Андрей Данилко вновь заставил украинцев занервничать.
Также Politeka писала, что новый герой в шоу "Маска" поразил шикарным видом украинцев.