Певица Оля Полякова, которую в Сети называют суперблондинкой и которая привыкла эпатировать публику, ответила украинцам на хейт.
Так, 37-летняя артистка в программе "Зірковий шлях" ответила на вопрос, как поднять себе самооценку - кому, как не знаменитостям, знать о чрезмерной самокритике, ведь ежедневно им прилетает много негатива, но они все-таки смогли полюбить себя. Соответствующие кадры публикованы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Кто-то пишет, что никогда не видел женщины красивее, а кто-то пишет, что я коняка с большим ртом. Ранее мне казалось, что, может, это зависть, - нет! Просто одним ты нравишься, а другим - нет. Но есть кто-то, кому ты понравишься обязательно", - поделилась своими соображениями Полякова.
До этого певица жестко наехала на украинцев за то, что те бурно обсуждают в Сети ее внешность: "Да некоторые здесь охренели, какое вам дело до чужих си*ек, ног, *опы, морды… Неужели людей оценивают только по внешности, это же бред".
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Пользователи горячо комментируют увиденное:
"Я еще не включила звук и уже поняла как - одеть корону и накрасить губы красной помадой, как Полякова) 💄👑💎"
"Колхозница"
"Кому то понизить бы не помешало..."
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