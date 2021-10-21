Певица Оля Полякова, которую в Сети называют суперблондинкой и которая привыкла эпатировать публику, ответила украинцам на хейт.

Так, 37-летняя артистка в программе "Зірковий шлях" ответила на вопрос, как поднять себе самооценку - кому, как не знаменитостям, знать о чрезмерной самокритике, ведь ежедневно им прилетает много негатива, но они все-таки смогли полюбить себя. Соответствующие кадры публикованы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Кто-то пишет, что никогда не видел женщины красивее, а кто-то пишет, что я коняка с большим ртом. Ранее мне казалось, что, может, это зависть, - нет! Просто одним ты нравишься, а другим - нет. Но есть кто-то, кому ты понравишься обязательно", - поделилась своими соображениями Полякова.

До этого певица жестко наехала на украинцев за то, что те бурно обсуждают в Сети ее внешность: "Да некоторые здесь охренели, какое вам дело до чужих си*ек, ног, *опы, морды… Неужели людей оценивают только по внешности, это же бред".

Пользователи горячо комментируют увиденное:

"Я еще не включила звук и уже поняла как - одеть корону и накрасить губы красной помадой, как Полякова) 💄👑💎"

"Колхозница"

"Кому то понизить бы не помешало..."

Напомним, что Полякова околдовала видом в эффектном платье с глубоким вырезом: «Звезда с неба упала»

Как сообщала Politeka, Полякова ошарашила видом в гримерке, засветив себя без фильтров: "Даже лысая прекрасна!"

Также Politeka писала, что Полякова после госпитализации дочери отправилась отжигать на танцполе: "Не выключайте музычку"