Есть, на что посмотреть

Украинская певица Оля Полякова, которая обожает экспериментировать с образами, покорила танцами в эффектном коротеньком платье с декольте.

Как пишет Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток красотка опубликовала яркое видео, которое взбудоражило ее поклонников. Полякова позировала в коротком бордовом платье, которое состояло из кусочков блестящей ткани. Образ дополнили массивные сережки в цвет платья. Стоит отметить, что особенностью наряда было невероятно глубокое декольте.

Впрочем, артистка намерено привлекала внимание к своему откровенному образу. Она позировала на камеру, пока ее волосы развивались на искусственном ветру. Певица элегантно позировала, сводя с ума своих поклонников. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Звезда с неба упала», «Олечка, вы королева ночи», «Что я могу сказать? Лучшая», «Какая красота», «Зажигай, Оля», «Принцесса», «Прекрасная женщина. Самое главное – позитивчик», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова в платье с разрезом покорила паркет «Танців з зірками»: «Женщина-праздник».

Ранее Politeka писала, что Полякова в платье из пайеток удивила образом: "Все рассмотрели?".

A еще Politeka сообщала, что Полякова околдовала видом в гримерке: "Даже лысая прекрасна!".