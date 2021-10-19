Українська співачка Оля Полякова, яка не так давно показала кілька інтригуючих кадрів в Instagram, вирішила похвалитися нарядом в останньому ефірі "Танців з зірками".
Оля Полякова нещодавно взяла участь у новому ефірі танцювального шоу. Причому зірка вирішила показати фігуру найкращим чином на зйомках. Завдяки стильному вбранню з паєток і яскравому вечірньому макіяжу Полякова підкреслила свої достоїнства.
У чорній сукні до підлоги з оригінальним дизайном вгорі на декольте, а також з високим розрізом з одного боку Ольга показала свою головну гордість. Як відомо, Полякова постійно звеличує те, як їй вдається бути у формі і виглядати так яскраво.
Причому Полякова часто акцентує увагу на довгих ногах і цей раз не став винятком.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Виліт з "Майстер Шеф" улюблениці глядачів призвело до скандалу: "Вибачте, але це вкрай нечесно"
Фінал "Співають всі", українці висловили Могилевській все, що думають про переможця: "Немає слів..."
Потап показав їх з Каменських особняк по сусідству з Осадчою і зробив зізнання: "Нам так шкода..."
Найсильніша і найтриваліша магнітна буря накриє Україну 19 жовтня: як захиститися
"Танці відтанцювали і відспівали, як вам балкон?? 1, 2, 3???» - запитує Ольга в мережі.
Користувачі відповіли:
"Красуня🖤; Хороша🔥; Розкіш!; ❤️Балкон просто супер...❤ ; Красива дуже!!🔥 Все розглянули?; Ви так чудово виглядаєте; всі три великий привіт тобі; 2!🔥 Дуже красива!; Балкон прекрасний у всіх ракурсах🤗 💐 💐; неймовірна красуня, дуже красиві і довгі білі кучеряві локони; 🔥 всі три; сукні бомба🔥 👌».
Оля Полякова вважається успішною вітчизняною артисткою. Зіркова епатажна співачка також брала участь в" Танцях з зірками", а зараз веде шоу з Машею Єфросиніною"дорослі дівчатка". Полякова одружена з 2004 року і у співачки є двоє дочок - Маша і Аліса. Зірка зараз активно займається творчістю, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.
Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Полякова після особливих процедур різко помолодшала: "який овал обличчя...".