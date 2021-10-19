Украинская певица Оля Полякова, которая не так давно показала несколько интригующих кадров в Инстаграм, решила похвастаться нарядом в последнем эфире «Танців з зірками».

Оля Полякова недавно приняла участие в новом эфире танцевального шоу. Причем звезда решила показать фигуру лучшим образом на съемках. Благодаря стильному наряду из пайеток и ярком вечернему макияжу Полякова подчеркнула свои достоинства.

В черном платье в пол с оригинальным дизайном вверху на декольте, а также с высоким разрезом с одной стороны Ольга показала свою главную гордость. Как известно, Полякова постоянно превозносит то, как ей удается быть в форме и выглядеть так ярко.

Причем Полякова часто акцентирует внимание на длинных ногах и этот раз не стал исключением.

«Танцы оттанцевали и отпели, как вам балкон?? 1, 2, 3???» - спрашивает Ольга в сети.

Пользователи ответили:

«Красотка🖤; Хороша🔥; Роскошь!; ❤️Балкон просто супер...❤; Красивая очень!!🔥 Все рассмотрели?; Вы так прекрасно выглядите; все три большой привет тебе; 2!🔥 Очень красивая!; Балкон прекрасен во всех ракурсах🤗💐💐; невероятная красавица, очень красивые и длинные белые кудрявые локоны; 🔥 все три; Платья бомба🔥👌».

Оля Полякова считается успешной отечественной артисткой. Звездная эпатажная певица также участвовала в "Танцях з зірками", а сейчас ведет шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки". Полякова замужем с 2004 года и у певицы есть двое дочерей - Маша и Алиса. Звезда сейчас активно занимается творчеством, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм.

Напомним, что Оля Полякова показала, чем закончился ее поход в салон красоты.

Как сообщала Politeka, Полякова в платье с эффектным разрезом зажгла на паркете "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Полякова после особых процедур резко помолодела: "Какой овал лица...".