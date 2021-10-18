Українська співачка Оля Полякова, яка є детективом на шоу "Маска", вразила яскравим і запальним виступом на проекті "Танці з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, співачку запросили в черговий ефір танцювального шоу, де вона не тільки підірвала танцпол, а й стала ведучою балкона. Артистка вибрала для появи на телебаченні неймовірно розкішну чорну сукню з ефектним вирізом до стегна. У себе в Instagram артистка показала, як у супроводі пар запалювала на паркеті шоу.

"Гей, секундочку" вчорашні @tanci1plus1 були вогонь. Вечір почали з мого суперхіта "Ей, секундочку" разом з улюбленими всіми танцюристами сезону", - зазначила Полякова.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Чудова Королева! Кожен рух як музика", "Жінка-свято", «Дуже гарний виступ», «як завжди неперевершена», "Прекрасна Оля", "Ох як запалюєш!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що раніше Полякова і сама була учасницею «Танців з зірками».

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