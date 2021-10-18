Украинская певица Оля Полякова, которая является детективом на шоу "Маска", впечатлила ярким и зажигательным выступлением на проекте «Танці з зірками».

Как сообщает Politeka.net, певицу пригласили в очередной эфир танцевального шоу, где она не только подорвала танцпол, но и стала ведущей балкона. Артистка выбрала для появления на телевидении невероятно роскошное черное платье с эффектным вырезом до бедра. У себя в Инстаграм артистка показала, как в сопровождении пар зажигала на паркете шоу.

«Эй, секундочку» Вчерашние @tanci1plus1 были огонь. Вечер начали с моего суперхита «Эй, секундочку» вместе с полюбившимися всем танцорами сезона», - отметила Полякова.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Великолепная Королева! Каждое движение как музыка», «Женщина-праздник», «Очень хорошее выступление», «Как всегда непревзойденная», «Прекрасна Оля», «Ох как зажигаешь!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Полякова и сама была участницей «Танців з зірками».

Напомним, что Полякова показала, как изменилась после похода в салон красоты: фото.

Как сообщала Politeka, Полякова после госпитализации дочери зажгла на известном шоу: "Не выключайте музычку".

Также Politeka писала, что Полякова показала, как помолодела после косметолога: "Какой овал лица после...".