37-річна українська співачка Оля Полякова взяла участь у зйомках нового випуску шоу "Танці з зірками-5" поки її дочка знаходиться в лікарні.

Виконавицю пісні "Гей, секундочку! Не вимикайте музичку" Олю Полякову часто запрошують на різні шоу, де вона пробує себе в різних амплуа, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, раніше зірка була учасницею проекту "Танці з зірками", а в новому сезоні стала ведучою балкона.

В рамках зйомок артистка записала відео і опублікувала його в сторіс. Красуня покрасувалася на танцполі, де також "відпалила", виблискуючи ідеальною фігурою у вечірній сукні з нескромним вирізом.

Зазначимо, що раніше старша дочка артистки, Марія, опублікувала відео, зроблене на лікарняному ліжку. Що саме сталося з дівчиною поки не відомо. Маша вирішила тримати це в таємниці. Однак, судячи з кадрів, у дочки Полякової нічого серйозного, адже вона може записувати ролики.

"Не втрачайте мене я в нормі", - написала сама Марія.

Примітно, що навесні цього року Машу Полякову також госпіталізували з нападом апендициту. Дочка зірки опинилася в приватній клініці.

Маша Полякова займається розвитком своїх блогів в Instagram і Тік-Ток, тому її життя часто на виду, і вона багато розкриває своїй публіці.

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