Українська співачка Оля Полякова зважилася показати себе без волосся і фільтрів на нових чесних кадрах з гримерки, якими вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими сторіз, на яких показала свою підготовку до зйомок. Полякова відома тим, що не соромиться показувати себе шанувальникам в не самому презентабельному вигляді. Так, на новому фото і відео співачку можна побачити в гримерці. Її явно готували до зйомок, проте Оля не стала уточнювати, для якого проекту.

Спочатку вона показала фото, на якому її волосся зібране вгорі під спеціальною шапочкою, яку надягають під перуку. Через це співачка виглядає лисою. Полякова також підкреслила, що публікує цей знімок без фільтрів.

"Тест нової камери! Без фільтрів! Крутяк! Навіть лиса прекрасна!", - написала Полякова.

Пізніше вона показала себе з дивною зачіскою у вигляді величезної вежі з волосся на маківці.

"Ну все! Олька Руберойд продовжує продовжувати", - пожартувала співачка.

Нагадаємо, Полякова в ефектній сукні з розрізом наробила шуму в прямому ефірі "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Полякова після госпіталізації дочки вирушила відпалювати на танцполі.

Також Politeka писала, що Поляковій перед "Танцями з зірками" знадобилася термінова допомога, кадри.