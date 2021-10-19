Украинская певица Оля Полякова решилась показать себя без волос и фильтров на новых честных кадрах из гримерки, которыми она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми Сториз, на которых показала свою подготовку к съемкам. Полякова известна тем, что не стесняется показывать себя поклонникам в не самом презентабельном виде. Так, на новом фото и видео певицу можно увидеть в гримерке. Ее явно готовили к съемкам, однако Оля не стала уточнять, для какого проекта.

Сначала она показала фото, на котором ее волосы собраны вверху под специальной шапочкой, которую надевают под парик. Из-за этого певица выглядит лысой. Полякова также подчеркнула, что публикует этот снимок без фильтров.

«Тест новой камеры! Без фильтров! Крутяк! Даже лысая прекрасна!», - написала Полякова.

Позже она показала себя со странной прической в виде огромной башни из волос на макушке.

«Ну все! Олька Рубероид продолжает продолжать», - пошутила певица.

Напомним, Полякова в эффектном платье с разрезом наделала шуму в прямом эфире «Танців з зірками».

Как сообщала Politeka, Полякова после госпитализации дочери отправилась отжигать на танцполе.

Также Politeka писала, что Поляковой перед «Танцями з зірками» понадобилась срочная помощь, кадры.