Украинская телеведущая и эксперт в вопросах этикета Ольга Фреймут, которая участвовала в предыдущем сезоне шоу «Танці з зірками», снова проявитися в проекте.

Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на странице «Танців з зірками» в Инстаграм.

Пользователям Сети предложили угадать, в каком амплуа Фреймут предстанет в этот раз.

Зрители шоу написали свои предположения. Правда, появлению Фреймут обрадовались не все. Также в Сети вспомнили о выяснении отношений между Екатериной Кухар и Фреймут в предыдущем сезоне.

Екатерина Кухар

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«Только не это», «Ведущая балкона», «Я думаю что она будет в роли судьи», «Потому что с Кухар не доругалась», «Будет танцевать с кем-то в трио», «Фреймут - прибудет за судейский стол ! Будет рядом с Катей Кухар. А после эфира - вместе, за ручку пойдут в церковь на исповедь 😂, как и советовала Оля Фреймут в прошлом сезоне», «Хочет что бы ее не забывали», «Судья Джокер», - пишут в комментариях к посту.

Напомним, Ольга Фреймут распрощалась с кавалером, увидев, как он ест: "Был довольно симпатичный".

Как сообщала Politeka, Фреймут в окружении цветов сравнила себя со сказочным персонажем: фото эффектной блондинки.

Также Politeka писала, что Фреймут вставила свои "пять копеек" в скандал с "Мисс Украина 2021": "Нет ничего хуже, чем пьяная женщина"