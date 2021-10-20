Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала экспертом по этикету и даже выпустила собственную книгу манер, дала украинцам новый совет.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала фрагмент из своей новой книги о манерах. Пост она сопроводила красивым фото, на котором позировала в голубом пальто.

«За столом едим так: берем яблоко / грушу на десертную тарелку. Ножом для фруктов чистим кожуру, разрезаем на дольки, из каждой вычищаем серцевинку...

... А это уже случай юности. У меня был довольно симпатичный кавалер. Но как-то он при мне съел яблоко за два откусывания. Его челюсти двигались, как тамбур в поезде. Попрощались», - поделилась воспоминаниями Фреймут.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Оля, ваши диалекты всегда вызывают улыбки!», «Ну это подходит для светских каких-то мероприятий, а со своими зачем все эти формальности, живи в кайф)», «Пока почистишь, пока вынешь серединки, то уже и не захочешь ту грушу», «Поразительный случай из юности», «Ну и сравнения у Вас, Олечка))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Фреймут в "тельняшке" поразила необычным видом: кадры.

Как сообщала Politeka, Фреймут сравнила себя со сказочным персонажем: кадры.

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