Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала экспертом по этикету и даже выпустила собственную книгу манер, дала украинцам новый совет.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала фрагмент из своей новой книги о манерах. Пост она сопроводила красивым фото, на котором позировала в голубом пальто.
«За столом едим так: берем яблоко / грушу на десертную тарелку. Ножом для фруктов чистим кожуру, разрезаем на дольки, из каждой вычищаем серцевинку...
... А это уже случай юности. У меня был довольно симпатичный кавалер. Но как-то он при мне съел яблоко за два откусывания. Его челюсти двигались, как тамбур в поезде. Попрощались», - поделилась воспоминаниями Фреймут.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Оборвалась жизнь именитого актера из "Шерлока Холмса": его персонаж является культовым
Елена Кравец получила новую работу и похвасталась, где еще ее увидят украинцы: "Кардинально отличается от съемок..."
Санта Димопулос или Власова: Макс Леонов впервые решил ответить, кто лучше
Звезда "Дизель шоу" Писаренко разгневал кадром с российской заменой Верке Сердючке: "Данилко гений, а это..."
В комментариях ей оставили массу отзывов.
«Оля, ваши диалекты всегда вызывают улыбки!», «Ну это подходит для светских каких-то мероприятий, а со своими зачем все эти формальности, живи в кайф)», «Пока почистишь, пока вынешь серединки, то уже и не захочешь ту грушу», «Поразительный случай из юности», «Ну и сравнения у Вас, Олечка))», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Оля Фреймут в "тельняшке" поразила необычным видом: кадры.
Как сообщала Politeka, Фреймут сравнила себя со сказочным персонажем: кадры.
Также Politeka писала, что Оля Фреймут решила воспитывать украинцев: "Женщина всегда должна...".