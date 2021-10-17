Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла кілька правил, які стосуються водіїв автомобілів та їх пасажирів - куди сідати і чому.

Ольга Фреймут навчає українців правилам етикету, передає Politeka.net. Зірка ділиться правилами того, як вести себе в суспільстві в тій чи іншій ситуації.

Цього разу телеведуча розповіла, як правильно поводитися пасажирам авто.

Так, по-перше, за словами Фреймут, коли пасажирів багато, то поруч з водієм повинен присісти найповажніша людина - це хтось літній або приїхав здалеку.

По-друге, жінка завжди повинна сідати по праву руку чоловіка, тому що, так йому легше відкривати двері з боку проїжджої частини.

"Так ще рекомендувала в 30-х роках минулого століття королева етикету Емілі Пост. Це деталь зараз декоративна, але її оцінять у високому суспільстві", - поділилася Ольга Фреймут.

По-третє, якщо один за кермом, то потрібно сідати поруч з ним, адже так він не буде виглядати шофером.

І, по-четверте, в бізнесі - приймаюча сторона сідає поруч з водієм. А клієнт - позаду.

Також в коментарях Ольга Фреймут додала, що в таксі пасажирам потрібно сідати позаду.

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