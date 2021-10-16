Оля Фреймут, которая является популярной украинской телеведущей и просветителем в этикете украинцев, показала стильный образ, порадовав своих фанатов.

Как пишет Politeka.net, Оля стала популярной телеведущей, которая недавно вышла замуж за генерального директора одного из украинских телеканалов Владимира Локотко. У звезды есть дочь Злата Митчелл, которую Фреймут Родила от британца, а также сына Валерия и Евдокию, после чего официально вышла замуж за Владимира. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Фреймут показала, как сидела на летней площадке, надев платочек и полосатую футболку. После этого Оля записала второй сторис, на котором показала свой коктейль и пляж с пальмами. Как можно понять, звезда улетела в отпуск куда-то, но не стала признаваться, куда.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии.

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