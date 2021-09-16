Известная телеведущая Оля Фреймут впечатлила нежным образом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у красотки появилось очень несвойственное ей фото. Она позировала в коротких шортах, а в руках держала грубые ботинки, которые сняла с ног.

«Мы все рождаемся уникальными. Задача - уникальность свою разгадать. В этом и есть своеобразный челлендж от творца. Кто не разгадает в течение жизни, тот проиграл... Живем же в удобную эпоху, когда быть собой легко; когда разрешено смотреть на мир глазами импрессионистов и видеть свое. В эпоху, когда объявлено моду на персону и ум», - подписала снимок звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Пост артистки нашел большой отклик у поклонников.

«Красотка», «Недавно об этом тоже говорила, лучшие времена для проявления себя», «Ох и это же дорогое вино», «Какие интересные размышления. Так тонко и в самое сердце! Я об этой уникальности и предназначении в жизни все время задумываюсь», «Какая хорошая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут дала совет, как правильно сервировать стол: кадры.

А еще Politeka сообщала, что Фреймут появилась в компании внука легендарной писательницы: «Сегодня ее…».

Также Politeka писала, что Фреймут ответила поклонникам на претензии к правилам этикета: "Чтобы вы чувствовали себя....".