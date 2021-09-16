Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла українцям, що її пов'язує з легендарною письменницею Агатою Крісті

Як пише Politeka.net, в Instagram у телеведучої з'явилися фото, зроблені в Лондоні. На фото Ольга позувала з онуком Агати Крісті. Шанувальникам зірка розповіла, як відбулася ця зустріч, зізнавшись, що Агата Крісті її улюблена письменниця.

"Дивно все задумано. Чоловік, з вигляду навіть непривабливий, обов’язково стає обранцем якоїсь жінки». Або : «Розмови придумано, щоб заважали думати»… Аґата Крісті, моя улюблениця, сьогодні її день народження. Публікую світлини з офісу @officialagathachristie у Лондоні. З командою та онуком. Нагадаю, що моє видавництво @snowdrop_publishing видали шість психологічних романів Аґати під псевдонімом Мері Вестмакотт", - зазначила Фреймут.

У коментарях шанувальники залишили багато відгуків, включившись в обговорення відомої письменниці.

"Це моя улюблена письменниця. Прочитала майже всі її книги, і завжди охоче перечитую. А Яка ваша улюблена?", "Ольга, спасибі вам за роботу", «яка ви молодець», "ваша справа заслуговує поваги", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут розповіла про користь російської мови:"великий плюс".

А ще Politeka писала, що Фреймут відповіла на претензії шанувальників: "щоб ви відчували себе...".

Також Politeka повідомляла, що Фреймут розповіла, як правильно сервірувати стіл.