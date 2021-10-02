Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала идиллию с мужем

Уже несколько лет звезда украинского ТВ замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей - Валерия и Евдокию, которые родились в 2016-ом и 2017-ом годах соответственно.

Также у Ольги Фреймут есть старшая дочь, Злата.

Телеведущая не особораскрывает детали личной жизни, но иногда все же делится яркими кадрами мужем, где они демонстрируют друг другу свою нежность.

Так, например, на одном из фото в сторис Ольга Фреймут позировала с Владимиром Локотко на кровати. Телеведущая положила голову на живот возлюбленного, и обняла его за плечо.

Отметим, Ольга Фреймут и Владимир Локотко начали строить отношения с апреля 2015-го. Телевудещая рассказала, что роман начался во время их совместного визита на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.

В одном из интервью телеведущая призналась, что с первой встречи с будущим мужем чувствовала себя защищенной.

Оба начали общаться по работе, а потом Ольга поняла, что чувствует к Владимиру нечто большее. Тогда звезда призналась в этом Локотко. Чувства оказались взаимными. Позже пара начала встречаться и поженилась.

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