Известная телеведущая Оля Фреймут поделилась серией теплых кадроы, заскучав по дочери

Не так давно Ольга отправилась вместе с 15-летней дочерью Златой в США, где девочка будет жить какое-то время. Причем телеведущая не стала рассказывать, какие планы на будущее у ее ребенка.

В новом посту Фреймут лишь напомнила, что скучает по Злате, а свой пост Ольга сопроводила серией кадров, сделанных на природе. Позировала Фреймут на необычном фоне, надев одно свободное платье-рубашку и черные ботинки.

«Злата, I miss you…» - коротко написала Ольга под новыми кадрами. Она вернулась домой в Украину довольно быстро, а вот ее дочь сейчас оказалась далеко от нее.

Для Златы это уже не первая поездка в США. Позапрошлой зимой она ездила туда в языковую школу, а теперь – переехала, несмотря на то, что еще не закончила обучение в школе в Украине. По словам самой Златы, в США начнется новая глава ее жизни.

Ранее Фреймут порадовала чувственным фото, под которым поразмышляла о жизни: «Мы все рождаемся уникальными. Задача - уникальность свою разгадать. В этом и есть своеобразный челлендж от творца. Кто не разгадает в течение жизни, тот проиграл... Живем же в удобную эпоху, когда быть собой легко; когда разрешено смотреть на мир глазами импрессионистов и видеть свое. В эпоху, когда объявлено моду на персону и ум», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Фреймут дала совет, как правильно сервировать стол: кадры.

А еще Politeka сообщала, что Фреймут появилась в компании внука легендарной писательницы: «Сегодня ее…».

Также Politeka писала, что Фреймут ответила поклонникам на претензии к правилам этикета: "Чтобы вы чувствовали себя....".